Le Marais de Saône Parking Saône
vendredi 11 septembre 2026 · Parking · Saône
Informations pratiques
Saône
Le Marais de Saône
Parking 4, rue du Collège Saône Doubs
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 14:00:00
fin : 2026-09-11 16:00:00
Date(s) :
2026-09-11 2026-10-07
Découvrez le marais de Saône lors d’une balade guidée au cœur d’un écosystème unique. Entre roselières, canaux et prairies humides, observez la faune et la flore qui font la richesse de ce territoire. Votre guide-conférencier vous dévoile les histoires et légendes liées à ces lieux, tout en vous faisant sentir la vie qui palpite dans chaque recoin du marais. Une immersion tranquille au fil de l’eau et des sentiers, loin de l’agitation de la ville. .
Parking 4, rue du Collège Saône 25660 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 92 55 info@besancon-tourisme.com
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English : Le Marais de Saône
L’événement Le Marais de Saône Saône a été mis à jour le 2026-06-16 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON