Le Marais du Quellen Photographie Jardin de la Mairie Trébeurden

Jardin de la Mairie 7 Rue des Plages Trébeurden Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-01

fin : 2025-12-15

2025-10-01

Photographe animalier amateur, Dominique Trouche a découvert l’incroyable biodiversité de la Côte de Granit Rose liée à la diversité des biotopes qui la composent et s’est lancé dans l’auto-édition en sortant un ouvrage intitulé Exploration Côte de Granit Rose .

L’un de ses terrains de prédilection est le Marais du Quellen.

La mairie de Trébeurden vous invite à découvrir quelques uns de ses merveilleux clichés de la vie dans ce marais. .

