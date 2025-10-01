Le Marais du Quellen Photographie Jardin de la Mairie Trébeurden
Le Marais du Quellen Photographie Jardin de la Mairie Trébeurden mercredi 1 octobre 2025.
Le Marais du Quellen Photographie
Jardin de la Mairie 7 Rue des Plages Trébeurden Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-01
fin : 2025-12-15
Date(s) :
2025-10-01
Photographe animalier amateur, Dominique Trouche a découvert l’incroyable biodiversité de la Côte de Granit Rose liée à la diversité des biotopes qui la composent et s’est lancé dans l’auto-édition en sortant un ouvrage intitulé Exploration Côte de Granit Rose .
L’un de ses terrains de prédilection est le Marais du Quellen.
La mairie de Trébeurden vous invite à découvrir quelques uns de ses merveilleux clichés de la vie dans ce marais. .
Jardin de la Mairie 7 Rue des Plages Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Le Marais du Quellen Photographie Trébeurden a été mis à jour le 2025-09-23 par SITARMOR