Le Marais en-chanté Mémorial de la Shoah Paris
Le Marais en-chanté Mémorial de la Shoah Paris dimanche 29 mars 2026.
En paroles et musiques, le visiteur chemine au cœur des cultures ashkénazes et sépharades à travers les petites rues du Marais sur les traces de la vie juive. Écoles, synagogues, commerces et jardin secret jalonnent cette découverte. Au détour d’une rue ou d’un square, des lectures musicales feront renaître l’âme de ce quartier d’antan surnommé, par ses habitants, le Pletzl.
Informations
Durée : 2h.
Lieu de rendez-vous : indiqué quelques jours avant le parcours.
Dans le cadre de la Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT+
Le dimanche 29 mars 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit
Public jeunes et adultes.
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/Shoah_Memorial
