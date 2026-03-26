Le marais en fête Ouverture du communal du Poiré-sur-Velluire Route des huttes Poiré-sur-Velluire Les Velluire-sur-Vendée

Le marais en fête Ouverture du communal du Poiré-sur-Velluire

Route des huttes Poiré-sur-Velluire Le Poiré-sur-Velluire Les Velluire-sur-Vendée Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:00:00

fin : 2026-04-18 20:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Le printemps arrive, l’herbe pousse dans le marais, les vanneaux et les cigognes s’installent… et les vaches et les chevaux trépignent d’impatience à l’idée de les rejoindre!

La commune des Velluire-sur-Vendée et le Parc naturel régional du Marais Poitevin vous convient à une journée festive à l’occasion de l’ouverture du marais communal.

Entrée des vaches dans le communal

Entrée des chevaux dans le communal

Au programme stands et animations gratuites pour petits et grands !

Une belle journée de découverte et de convivialité à ne pas manquer

Plus d’infos très prochainement !

Renseignements au 02 51 52 31 04 et mairie@les-velluire-sur-vendee.fr .

Route des huttes Poiré-sur-Velluire Le Poiré-sur-Velluire Les Velluire-sur-Vendée 85770 Vendée Pays de la Loire mairie@les-velluire-sur-vendee.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Spring arrives, the grass grows in the marsh, lapwings and storks settle in… and cows and horses can’t wait to join them!

L’événement Le marais en fête Ouverture du communal du Poiré-sur-Velluire Les Velluire-sur-Vendée a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin