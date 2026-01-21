Le marais la nuit Réserve de l’Etang de la Mazière Villeton
Le marais la nuit Réserve de l’Etang de la Mazière Villeton vendredi 26 juin 2026.
Le marais la nuit
Réserve de l’Etang de la Mazière 1134 Petite Mazière Villeton Lot-et-Garonne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Découvrez la vie du marais en été, avec ses habitants et leurs bruits, jusqu’au bout de la nuit. Balade accompagnée d’un agent de la réserve. Retour à la frontale de nuit.
Découvrez la vie du marais en été, avec ses habitants et leurs bruits, jusqu’au bout de la nuit. Balade accompagnée d’un agent de la réserve. Retour à la frontale de nuit.
A partir de 8 ans
Prévoir une lampe .
Réserve de l’Etang de la Mazière 1134 Petite Mazière Villeton 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 88 02 57 sepanlog47@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le marais la nuit
Discover the life of the marsh in summer, with its inhabitants and their noises, until the end of the night. Walk accompanied by a reserve agent. Return by headlamp at night.
L’événement Le marais la nuit Villeton a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Val de Garonne