Le marais la nuit Réserve de l’Etang de la Mazière Villeton

Le marais la nuit

Réserve de l’Etang de la Mazière 1134 Petite Mazière Villeton Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Découvrez la vie du marais en été, avec ses habitants et leurs bruits, jusqu’au bout de la nuit. Balade accompagnée d’un agent de la réserve. Retour à la frontale de nuit.

A partir de 8 ans

Prévoir une lampe .

Réserve de l’Etang de la Mazière 1134 Petite Mazière Villeton 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 88 02 57 sepanlog47@orange.fr

English : Le marais la nuit

Discover the life of the marsh in summer, with its inhabitants and their noises, until the end of the night. Walk accompanied by a reserve agent. Return by headlamp at night.

