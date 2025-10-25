Le Marais libertin et scandaleux : visite insolite

Le Marais libertin et scandaleux : visite insolite samedi 25 octobre 2025.

Mais derrière cette opulence, excès et scandales cohabitent au plus haut sommet de l’élite : opium, prêtres en débauche, coucheries royales, soirées occultes, homosexualité secrète et crimes en série étouffés, venez y découvrir une autre histoire, celle que l’on cache et que l’on ne saurait voir…

Lors de cette visite inédite, devenez voyeur des alcôves et des boudoirs. Suivez votre guide Guillaume dans les ruelles, jardins et porches d’hôtels pour découvrir l’un des plus beaux quartiers de la capitale. Et révisez l’Histoire sous son angle le plus sulfureux, titillant vos sens et votre imagination.

Venez découvrir l’histoire interdite du Marais, quartier de Paris aussi majestueux que sulfureux, à l’origine simple terrain boueux et puant au XIème siècle.

Ce marais va se développer au Moyen-Âge, pour devenir, sous l’impulsion des monarques de la Renaissance et du Grand Siècle, un lieu de splendeur, riche en hôtels particuliers, commerces de luxe et soirées mondaines.

Le samedi 15 novembre 2025

de 15h00 à 17h00

Le samedi 25 octobre 2025

de 15h00 à 17h00

payant 21€/pers Public adultes.

