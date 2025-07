Le Marais, une mosaïque de nature La Maison Bleue Haute-Goulaine

Le Marais, une mosaïque de nature La Maison Bleue Haute-Goulaine vendredi 4 juillet 2025.

Le Marais, une mosaïque de nature

La Maison Bleue 136 Route du Pont de l’Ouen Haute-Goulaine Loire-Atlantique

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04 09:00:00

fin : 2025-07-04 12:00:00

Date(s) :

2025-07-04

Observation de la faune et de la flore du Marais de Goulaine.

La Maison bleue vous propose un parcours découverte à pied dans le marais de Goulaine pour y observer la faune et la flore. Le guide nature de ce site classé et Natura 2000 vous emmène dans plusieurs milieux naturels pour mieux cerner les différentes facettes passionnantes de ce joyau de nature qu’est le marais de Goulaine et comprendre son fonctionnement. Le parcours permet ainsi de mieux saisir les spécificités des prairies inondables, du bocage humide cernant le marais, des différentes formes de boisement jusqu’au coteau. L’observation des oiseaux est privilégiée, c’est l’occasion aussi de s’initier aux chants et cris. Un moment nature bien sympathique ! inscription obligatoire au 06 43 87 28 19 .

La Maison Bleue 136 Route du Pont de l’Ouen Haute-Goulaine 44115 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 43 87 28 19 animation.lmb@hautegoulaine.fr

English :

Observation of the flora and fauna of the Marais de Goulaine.

German :

Beobachtung der Tier- und Pflanzenwelt im Marais de Goulaine.

Italiano :

Osservazione della flora e della fauna del Marais de Goulaine.

Espanol :

Observación de la flora y fauna del Marais de Goulaine.

L’événement Le Marais, une mosaïque de nature Haute-Goulaine a été mis à jour le 2025-06-26 par Destination Vignoble Nantais