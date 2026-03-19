LE MARATHON DES MOTS THEATRE Bagnères-de-Luchon

LE MARATHON DES MOTS

THEATRE Place Richelieu Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 18:00:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Le Marathon des mots, festival international de littérature de Toulouse métropole, s’arrête à Bagnères de Luchon pour une de ses étapes en région Occitanie. Le comédien Alain Daffos lira la Maison vide de Laurent Mauvigner.

La Maison vide prix Goncourt 2025. vente du livre sur place à l’issue de la lecture par la Librairie des Thermes. .

THEATRE Place Richelieu Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 68 32

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English :

The Marathon des mots, Toulouse metropole’s international literature festival, stops off in Bagnères de Luchon for one of its stops in the Occitanie region. Actor Alain Daffos will read Laurent Mauvigner’s Empty House.

L’événement LE MARATHON DES MOTS Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE