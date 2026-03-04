Le Marathon des Mots en bibliothèques, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse

Le Marathon des Mots en bibliothèques, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse mercredi 8 avril 2026.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-08T10:00:00+02:00 – 2026-04-08T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-11T10:00:00+02:00 – 2026-04-11T19:00:00+02:00

Du 8 au 12 avril
Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine
Médiathèque José Cabanis

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 40 88 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/bibliotheque-detude-et-du-patrimoine [{« link »: « http://lemarathondesmots.com »}] Bibliothèque historique de la ville, la bibliothèque d’étude et du patrimoine est aussi appelée « Périgord ». Elle s’adresse particulièrement aux étudiants et chercheurs.Inauguré en octobre 1935, le bâtiment abritant la bibliothèque est dû à l’architecte de la ville, Jean Montariol. D’une surface de 9 000m2, c’est l’une des plus importantes réalisations en France en matière de bibliothèques dans la période de l’entre deux guerres. Une importante rénovation du bâtiment a eu lieu au début des années 2000, parallèlement à la construction de la Médiathèque José Cabanis. Métro : ligne A – station Capitole et ligne B – station Jeanne d’ArcVélô-Toulouse : station 14 – 26, rue du Périgord
Plus d’infos sur lemarathondesmots.com