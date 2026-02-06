LE MARATHON DES MOTS Toulouse

LE MARATHON DES MOTS

DIVERS LIEUX Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-12

Le festival revient pour le plus grand plaisir des adeptes de lecture !

Le Marathon des mots, festival international de littérature de Toulouse Métropole, est la plus importante manifestation littéraire d’Occitanie, proposant une centaine de rendez-vous, performances et concerts dans 30 communes de l’agglomération toulousaine et de la région Occitanie.

Une centaine d’écrivains et d’artistes du monde entier se retrouvent pour échanger, lire et partager autour de leur passion commune. Au programme, des rendez-vous littéraires et culturels un foisonnement de lectures, de rencontres thématiques, de performances et créations originales, sur des scènes des théâtres, dans les librairies et les bibliothèques.

La programmation 2026 arrive prochainement… .

DIVERS LIEUX Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 99 64 01 contact@lemarathondesmots.com

The festival returns to delight reading fans!

