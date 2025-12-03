Le Marathon Du Loto

Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-01-10 18:30:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10 2026-01-11

Le club HBC Saint-Mihiel fait son marathon du loto

N’attendez plus n’hésitez pas à vous inscrire

Lors de votre inscription il est fortement recommandé de préciser

– Le nombre exact de personnes présentes

– Si vous souhaitez être avec d’autres familles

– Si vous souhaitez venir le samedi, le dimanche ou si vous faites le marathon les deux jours

Les tickets achetés le samedi ne seront pas valables le dimanche même vos propres planches , celles ci seront vérifiées

Réservation au 07.77.36.27.48Tout public

English :

The Saint-Mihiel HBC club holds its lotto marathon

Don’t wait any longer, register now!

When you register, we strongly recommend that you specify

– The exact number of people attending

– If you wish to be with other families

– Whether you wish to come on Saturday, Sunday or both days of the marathon

Tickets bought on Saturday will not be valid on Sunday, even your own boards, which will be checked

Reservations on: 07.77.36.27.48

