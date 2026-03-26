Le marché artisanal du Festival Les Elysiks

Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 19:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Le festival Les Elyziks est de retour le samedi 13 juin 2026 à Saint-Quentin.

A côté des concerts gratuits qui y sont proposés, vous pourrez retrouver le superbe marché artisanal qui se tient sur les Champs Elysées de 10h à 19h.

Profitez de ce moment festif pour rencontrer les exposants, les créateurs et les producteurs locaux mais également des artisans avec toujours plus de choix !

Plusieurs concerts sont prévus en soirée.

Restauration et buvette sur place.

Expo véhicules anciens, déambulation, maquillage enfants, structures gonflables …

Le tout, entièrement gratuit.

Le festival Les Elyziks est de retour le samedi 13 juin 2026 à Saint-Quentin.

A côté des concerts gratuits qui y sont proposés, vous pourrez retrouver le superbe marché artisanal qui se tient sur les Champs Elysées de 10h à 19h.

Profitez de ce moment festif pour rencontrer les exposants, les créateurs et les producteurs locaux mais également des artisans avec toujours plus de choix !

Plusieurs concerts sont prévus en soirée.

Restauration et buvette sur place.

Expo véhicules anciens, déambulation, maquillage enfants, structures gonflables …

Le tout, entièrement gratuit. .

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France leselyziks@gmail.com

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English :

The Les Elyziks festival returns to Saint-Quentin on Saturday June 13, 2026.

Alongside the free concerts on offer, you’ll find the superb craft market taking place on the Champs Elysées from 10am to 7pm.

Take advantage of this festive occasion to meet exhibitors, designers and local producers, as well as artisans with an ever-growing choice!

Several concerts are scheduled for the evening.

Catering and refreshments on site.

Antique car show, parade, children’s face painting, inflatable structures…

All free of charge.

L’événement Le marché artisanal du Festival Les Elysiks Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-03-26 par OT du Saint-Quentinois