Le Marché artisanal Rue de l’église Germinon

Germinon

Le Marché artisanal

Rue de l’église Rue de l’Église Germinon Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 09:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Tout public

Le village de Germinon s’apprête à vivre un moment convivial et haut en couleurs avec l’organisation de son marché artisanal, prévu prochainement au cœur du village. Cette manifestation, devenue un rendez vous apprécié des habitants comme des visiteurs, mettra à l’honneur le savoir faire et la créativité des artisans locaux.

De nombreux exposants seront présents pour proposer leurs créations objets décoratifs, bijoux, produits du terroir, textiles, œuvres artistiques, gourmandises artisanales et bien d’autres découvertes. Une belle occasion de soutenir l’artisanat local tout en profitant d’une ambiance chaleureuse et familiale.

Le marché artisanal se tiendra le Dimanche 03 mai 2026 de 09h00 à 18h00 Rue de l’église, à GERMINON. Des animations et temps forts viendront ponctuer la journée afin de rendre l’événement encore plus convivial.

La municipalité se réjouit d’accueillir ce marché artisanal, qui contribue à dynamiser la vie du village et à mettre en lumière les talents de notre territoire.

Entrée libre et gratuite Buvette et restauration sur place Animation musicale .

Rue de l’église Rue de l’Église Germinon 51130 Marne Grand Est

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English : Le Marché artisanal

L’événement Le Marché artisanal Germinon a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme Epernay en Champagne