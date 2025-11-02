Le Marché aux Tissus – Dimanche 2 novembre Musée La Manufacture Roubaix
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-02T09:00:00 – 2025-11-02T18:00:00
Fin : 2025-11-02T09:00:00 – 2025-11-02T18:00:00
Quand une ancienne usine devenue musée textile se transforme en lieu de négoce d’un jour !
La particularité du marché aux tissus de La Manufacture ?
Son cadre unique et authentique !
Dans le décor authentique de notre musée textile, devant les métiers à tisser, déambulez parmi les stands de négociants venus de toute la France et de Belgique : tissus d’habillement et d’ameublement, mercerie, librairie textile, patrons, machines à coudre…
Bon à savoir :
• Stationnement gratuit avenue Julien Lagache et autour de la place de la Fraternité
• Attention certains exposants ne sont pas équipés de lecteur CB (distributeur à 300 m du musée).
Infos :
Dimanche 2 novembre 2025
De 9h à 18h
Musée La Manufacture 29 avenue Julien Lagache Roubaix 59100
Marché aux Tissus