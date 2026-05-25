Le Marché by ADDeA x Jardin21 – Marché de créateur·ices et DJ set Jardin21 Paris

ADDeA égaye votre dimanche avec un marché 100% créatrices sur un dj set du collectif A la niche ! ☼

Exposant·es :

ADDeA (@addea.studio) – bijoux

Mujer (@mujerparis) – vêtements & accessoires

Multivers (@multivers.paris) – location et vente de jeux de société

Mantequilla (@mantequilla.paris) – fleuristes

Le fil d’Ari (@lefildari) – accessoires cheveux en crochet

Dusty’s (@dustysclosetfam) – friperie

✿ Ouverture du Jardin21 : 12h – 22h

✿ Marché : 13h-22h

ADDeA fait son marché avec : bijoux, vêtements, fleurs et DJ sets pour cette journée ensoleillée.

Le dimanche 07 juin 2026

de 13h00 à 22h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-07T16:00:00+02:00

fin : 2026-06-08T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-07T13:00:00+02:00_2026-06-07T22:00:00+02:00

Jardin21 12A rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

https://www.jardin21.fr/events/le-marche-by-addea-x-jardin21-marche-de-createur-ices



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