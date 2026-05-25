Le Marché by ADDeA x Jardin21 – Marché de créateur·ices et DJ set Jardin21 Paris
Le Marché by ADDeA x Jardin21 – Marché de créateur·ices et DJ set Jardin21 Paris dimanche 7 juin 2026.
ADDeA égaye votre dimanche avec un marché 100% créatrices sur un dj set du collectif A la niche ! ☼
Exposant·es :
ADDeA (@addea.studio) – bijoux
Mujer (@mujerparis) – vêtements & accessoires
Multivers (@multivers.paris) – location et vente de jeux de société
Mantequilla (@mantequilla.paris) – fleuristes
Le fil d’Ari (@lefildari) – accessoires cheveux en crochet
Dusty’s (@dustysclosetfam) – friperie
✿ Ouverture du Jardin21 : 12h – 22h
✿ Marché : 13h-22h
ADDeA fait son marché avec : bijoux, vêtements, fleurs et DJ sets pour cette journée ensoleillée.
Le dimanche 07 juin 2026
de 13h00 à 22h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-07T16:00:00+02:00
fin : 2026-06-08T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-07T13:00:00+02:00_2026-06-07T22:00:00+02:00
Jardin21 12A rue Ella Fitzgerald 75019 Paris
https://www.jardin21.fr/events/le-marche-by-addea-x-jardin21-marche-de-createur-ices
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