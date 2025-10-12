Le marché campagnard de Chaulnes Chaulnes

Le marché campagnard de Chaulnes Chaulnes dimanche 12 octobre 2025.

Le marché campagnard de Chaulnes

7 Rue Lieutenants Terpraut et Grenier Chaulnes Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 08:30:00

fin : 2025-10-12 12:30:00

Date(s) :

2025-10-12

Les Trésors du Santerre est une association qui regroupe des agriculteurs, des producteurs et des vendeurs locaux pour organiser le marché campagnard de Chaulnes une fois par mois, le deuxième dimanche du mois de 8h30 à 12h30 sur la place de la mairie.

Les Trésors du Santerre est une association qui regroupe des agriculteurs, des producteurs et des vendeurs locaux pour organiser le marché campagnard de Chaulnes une fois par mois, le deuxième dimanche du mois de 8h30 à 12h30 sur la place de la mairie. .

7 Rue Lieutenants Terpraut et Grenier Chaulnes 80320 Somme Hauts-de-France +33 3 22 83 80 80 mairie.chaulnes@wanadoo.fr

English :

Les Trésors du Santerre is an association that brings together local farmers, producers and vendors to organize the Chaulnes country market once a month, on the second Sunday of the month from 8:30am to 12:30pm on the town hall square.

German :

Les Trésors du Santerre ist ein Verein, der Landwirte, Produzenten und lokale Verkäufer zusammenbringt, um den Bauernmarkt in Chaulnes einmal im Monat, am zweiten Sonntag des Monats von 8:30 bis 12:30 Uhr auf dem Rathausplatz zu veranstalten.

Italiano :

Les Trésors du Santerre è un’associazione di agricoltori, produttori e venditori locali che organizza il mercato contadino di Chaulnes una volta al mese, la seconda domenica del mese dalle 8.30 alle 12.30 nella piazza del municipio.

Espanol :

Les Trésors du Santerre es una asociación de agricultores, productores y vendedores locales que organiza el mercado rural de Chaulnes una vez al mes, el segundo domingo de cada mes de 8.30 a 12.30 h en la plaza del ayuntamiento.

L’événement Le marché campagnard de Chaulnes Chaulnes a été mis à jour le 2025-07-29 par OT HAUTE SOMME PERONNE