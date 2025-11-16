Le marché d’avant l’Avent marché d’artisans Mounes-Prohencoux
Le marché d’avant l’Avent marché d’artisans Mounes-Prohencoux dimanche 16 novembre 2025.
Le marché d’avant l’Avent marché d’artisans
Mounes-Prohencoux Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Les Artisanes du plateau présentent le marché d’avant l’Avent , à St Vincent entre Belmont et Camarès. Nombreux stands cuirs, bijoux, poteries, vitraux, tisanes, savons…
De 147h à 18h à Saint-Vincent (entre Belmont et Camarès)
Vin chaud
Petite restauration sur place .
Mounes-Prohencoux 12370 Aveyron Occitanie +33 6 20 05 44 45
English :
Les Artisanes du plateau present the pre-Advent market, in St Vincent between Belmont and Camarès. Numerous stalls: leathers, jewelry, pottery, stained glass, herbal teas, soaps…
German :
Die Handwerkerinnen des Plateaus präsentieren den Markt vor dem Advent , in St Vincent zwischen Belmont und Camarès. Zahlreiche Stände: Leder, Schmuck, Töpferwaren, Glasmalerei, Kräutertees, Seifen…
Italiano :
Les Artisanes du plateau presentano il loro mercato pre-avvento a St Vincent, tra Belmont e Camarès. Numerose bancarelle: cuoio, gioielli, ceramiche, vetri colorati, tisane, saponi…
Espanol :
Les Artisanes du Plateau presentan su mercado pre-Adviento en San Vicente, entre Belmont y Camarès. Numerosos puestos: cuero, joyería, cerámica, vidrieras, infusiones, jabones…
L’événement Le marché d’avant l’Avent marché d’artisans Mounes-Prohencoux a été mis à jour le 2025-11-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)