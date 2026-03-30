Le marché de Bourdeilles fête le printemps !

Place de la halle aux blés Bourdeilles Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Repas, boissons sur place, fromage, huitres, vin, pain….Producteurs et artisans locaux.

Repas, boissons sur place, fromage, huitres, vin, pain….Producteurs et artisans locaux. .

Place de la halle aux blés Bourdeilles 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 04 89 66

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English : Le marché de Bourdeilles fête le printemps !

Meals, drinks on site, cheese, oysters, wine, bread….Local producers and craftsmen.

L’événement Le marché de Bourdeilles fête le printemps ! Bourdeilles a été mis à jour le 2026-03-27 par Val de Dronne