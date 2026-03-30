Le marché de Bourdeilles fête le printemps ! Bourdeilles
Le marché de Bourdeilles fête le printemps ! Bourdeilles dimanche 12 avril 2026.
Le marché de Bourdeilles fête le printemps !
Place de la halle aux blés Bourdeilles Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Repas, boissons sur place, fromage, huitres, vin, pain….Producteurs et artisans locaux.
Repas, boissons sur place, fromage, huitres, vin, pain….Producteurs et artisans locaux. .
Place de la halle aux blés Bourdeilles 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 04 89 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le marché de Bourdeilles fête le printemps !
Meals, drinks on site, cheese, oysters, wine, bread….Local producers and craftsmen.
L’événement Le marché de Bourdeilles fête le printemps ! Bourdeilles a été mis à jour le 2026-03-27 par Val de Dronne
À voir aussi à Bourdeilles (Dordogne)
- Cinéma: MARSUPILAMI Bourdeilles 7 avril 2026
- Visites guidées Château en fête Place de la Halle Bourdeilles 11 avril 2026
- Tir à l’arbalète et frappe de monnaie Château en fête Place de la Halle Bourdeilles 11 avril 2026
- Conférence de Marie Fauré de l’université de Bordeaux Montaigne La Peste Noir (XIV-XVIII) Châteaux en fête Place de la Halle Bourdeilles 12 avril 2026
- Visites Guidées Châteaux en fête Rue de l’Eglise Bourdeilles 12 avril 2026