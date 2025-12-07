Le marché de créateurs édition Noël

1 Le Chateau Le Rozel Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

RDV pour le grand marché de créateurs/artisans/producteurs édition Noël du Collectif Little Things au château du Rozel !

L’occasion idéale pour trouver des cadeaux uniques & originaux !

Des artisans talentueux

Un lieu magnifique & féérique

Des animations .

1 Le Chateau Le Rozel 50340 Manche Normandie littlething-collectif@outlook.fr

English : Le marché de créateurs édition Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le marché de créateurs édition Noël Le Rozel a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Cotentin La Hague