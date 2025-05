Le marché de Fleury – Fleury, 14 mai 2025 08:30, Fleury.

Manche

Le marché de Fleury Le Bourg Fleury Manche

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-14 08:30:00

fin : 2025-05-14 13:00:00

Date(s) :

2025-05-14

Tous les mercredi matins, sur la place de l’église, vous retrouverez plusieurs producteurs locaux. Idéal pour faire un appoint !

Le Bourg

Fleury 50800 Manche Normandie +33 2 33 51 13 57

English : Le marché de Fleury

Every Wednesday morning, in the church square, you’ll find several local producers. Ideal for stocking up!

German :

Jeden Mittwochmorgen finden Sie auf dem Kirchplatz mehrere lokale Produzenten. Ideal, um einen Nachschlag zu machen!

Italiano :

Ogni mercoledì mattina, sulla piazza della chiesa, troverete una serie di produttori locali. Perfetto per fare scorta!

Espanol :

Todos los miércoles por la mañana, encontrará a varios productores locales en la plaza de la iglesia. Perfecto para abastecerse

L’événement Le marché de Fleury Fleury a été mis à jour le 2025-05-06 par OT Villedieu-les-Poêles