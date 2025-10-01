Le marché de Fleury Fleury

Le marché de Fleury Fleury mercredi 1 octobre 2025.

Le marché de Fleury

Le Bourg Fleury Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01 08:30:00

fin : 2025-10-01 13:00:00

Date(s) :

2025-10-01

Tous les mercredi matins, sur la place de l’église, vous retrouverez plusieurs producteurs locaux. Idéal pour faire un appoint ! .

Le Bourg Fleury 50800 Manche Normandie +33 2 33 51 13 57

English : Le marché de Fleury

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le marché de Fleury Fleury a été mis à jour le 2025-08-23 par OT Villedieu-les-Poêles