Le marché de Fleury Fleury

Le Bourg Fleury Manche
Début : 2025-10-22 08:30:00
fin : 2025-10-22 13:00:00
2025-10-22
Tous les mercredi matins, sur la place de l’église, vous retrouverez plusieurs producteurs locaux. Idéal pour faire un appoint ! .
Le Bourg Fleury 50800 Manche Normandie +33 2 33 51 13 57
