Le marché de Fleury Fleury
Le marché de Fleury Fleury mercredi 4 février 2026.
Le marché de Fleury
Le Bourg Fleury Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04 08:30:00
fin : 2026-02-04 13:00:00
Date(s) :
2026-02-04
Tous les mercredi matins, sur la place de l’église, vous retrouverez plusieurs producteurs locaux. Idéal pour faire un appoint ! .
Le Bourg Fleury 50800 Manche Normandie +33 2 33 51 13 57
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Le marché de Fleury Fleury a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Villedieu-les-Poêles