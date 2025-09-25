Le marché de la Caserne fête ses 1 an Marché de la Caserne Mellinet Nantes

Le marché de la Caserne fête ses 1 an Marché de la Caserne Mellinet Nantes jeudi 25 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-25 17:00 – 20:00

Gratuit : oui Tout public

Pour fêter ça, une occurrence spéciale aura lieu le 25 septembre avec DJ set, dégustations, animation pour les enfants, tombola… Elle marque aussi un tournant majeur pour ce marché désormais porté par une association des exposants et exposantes.L’occasion de (re)découvrir le marché, de soutenir une alimentation locale et engagée, et de fêter ensemble cette belle aventure collective !

Marché de la Caserne Mellinet Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

