Le marché de la Coop’ Village de Lauconie Cornil
Le marché de la Coop’ Village de Lauconie Cornil mardi 16 décembre 2025.
Le marché de la Coop’
Village de Lauconie Lauconie Cornil Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-16
fin : 2025-12-16
Date(s) :
2025-12-16
Marché festif proposé par la Coop 17 h 30 Atelier parent/enfant laine feutrée 18 h marché d’artisanat et produits locaux 19 h Repas festif 20 h 30 Concert Scarok Paillettes – .
Village de Lauconie Lauconie Cornil 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 49 98
English :
L’événement Le marché de la Coop’ Cornil a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze