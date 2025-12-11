Le marché de la Coop’ Village de Lauconie Cornil

Le marché de la Coop’

Village de Lauconie Lauconie Cornil Corrèze

Marché festif proposé par la Coop 17 h 30 Atelier parent/enfant laine feutrée 18 h marché d’artisanat et produits locaux 19 h Repas festif 20 h 30 Concert Scarok Paillettes – .

Village de Lauconie Lauconie Cornil 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 49 98

