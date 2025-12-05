Le Marché de la Saint-Nicolas à Ballersdorf Ballersdorf

Le Marché de la Saint-Nicolas à Ballersdorf

86 André Malraux Ballersdorf Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-05 16:00:00

fin : 2025-12-05 20:00:00

Date(s) :

2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07

Marché de la Saint-Nicolas

Le Marché de la Saint-Nicolas revient à

Ballersdorf !

Nous sommes ravis de vous inviter à la seconde édition de notre Marché de la Saint-Nicolas, un moment chaleureux et festif à partager en famille ou entre amis !

Cette année encore, toutes les associations et artisans du village ont répondu présents pour faire de cet événement un moment inoubliable. Vous ¿ retrouverez

Des créations artisanales uniques

Des douceurs et gourmandises locales

Du vin chaud et des spécialités de saison d Des animations festives pour petits et grands Et bien sûr… la visite tant attendue de Saint

Nicolas !

Nous avons hâte de vous retrouver pour partager ensemble la magie de Noël dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Venez nombreux soutenir les talents de notre village et célébrer cette belle tradition !

À très bientôt au Marché de la Saint-Nicolas de

Ballersdorf ! .

86 André Malraux Ballersdorf 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 25 02 36

English :

St. Nicholas Market

German :

Nikolausmarkt

Italiano :

Mercato di San Nicola

Espanol :

Mercado de San Nicolás

