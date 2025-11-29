Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le Marché de la seconde main Passage Châtelaine Nantes

Le Marché de la seconde main Passage Châtelaine

Le Marché de la seconde main Passage Châtelaine Nantes samedi 29 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 10:00 – 19:00
Gratuit : oui  Tout public 

Le dernier week-end de novembre, une quinzaine d’exposants passionnés vous attendent avec leurs plus belles idées cadeaux ????????Vêtements, upcycling et accessoires de prêt-à-porter????Objets de décoration d’intérieur et créations???? Vaisselle et art de la table???? Livres et bandes dessinées???? Disques et vinyles…Événement Facebook

Passage Châtelaine Centre-ville Nantes 44000
https://fb.me/e/386qRssDk