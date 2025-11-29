Le Marché de la seconde main Passage Châtelaine Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 10:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

Le dernier week-end de novembre, une quinzaine d’exposants passionnés vous attendent avec leurs plus belles idées cadeaux ????????Vêtements, upcycling et accessoires de prêt-à-porter????Objets de décoration d’intérieur et créations???? Vaisselle et art de la table???? Livres et bandes dessinées???? Disques et vinyles…Événement Facebook

Passage Châtelaine Centre-ville Nantes 44000

https://fb.me/e/386qRssDk