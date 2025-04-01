Le Marché de l’Atelier Espace Dedon Toul
Le Marché de l’Atelier Espace Dedon Toul mardi 4 novembre 2025.
Le Marché de l’Atelier
Espace Dedon 146 rue Pierre-Aimé Bouge Toul Meurthe-et-Moselle
Début : Mardi Mardi 2025-11-04 17:00:00
fin : 2026-02-03 20:00:00
2025-11-04 2025-12-02 2026-01-06 2026-02-03 2026-03-03 2026-04-07 2026-05-05 2026-06-02 2026-07-07 2026-08-04 2026-09-01 2026-10-06
L’Atelier & la brasserie cheval lancent les marchés mensuels.
Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de produits locaux, dans une ambiance conviviale.
Chaque premier mardi du mois, retrouvez les résidents de l’Atelier & des producteurs et artisans locaux tout en profitant de l’ouverture du bar de la brasserie cheval.Tout public
Espace Dedon 146 rue Pierre-Aimé Bouge Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est
English :
L’Atelier & la brasserie cheval launch monthly markets.
A not-to-be-missed event for lovers of local produce, in a convivial atmosphere.
Every first Tuesday of the month, meet the residents of L’Atelier & local producers and craftsmen, while enjoying the opening of the Brasserie Cheval bar.
German :
L’Atelier & la brasserie cheval führen die Monatsmärkte ein.
Ein unumgänglicher Termin für Liebhaber lokaler Produkte in einer geselligen Atmosphäre.
Jeden ersten Dienstag im Monat treffen sich die Bewohner des Ateliers & lokale Produzenten und Handwerker, während die Bar der Brasserie cheval geöffnet ist.
Italiano :
L’Atelier & la brasserie cheval lanciano i loro mercati mensili.
Un evento da non perdere per gli amanti dei prodotti locali, in un’atmosfera amichevole.
Ogni primo martedì del mese, incontrate gli abitanti dell’Atelier e i produttori e gli artigiani locali, approfittando dell’apertura del bar della brasserie cheval.
Espanol :
L’Atelier & la brasserie cheval lanzan sus mercados mensuales.
Una cita ineludible para los amantes de los productos locales, en un ambiente acogedor.
Cada primer martes de mes, conozca a los residentes de l’Atelier y a los productores y artesanos locales, mientras disfruta de la apertura del bar de la brasserie cheval.
