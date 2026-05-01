Lantenne-Vertière

Le Marché de l’Authentique d’Eric

Lantenne-Vertière Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 19:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Grand Marché de producteurs locaux .

Lantenne-Vertière 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 70 27 17 52

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English : Le Marché de l’Authentique d’Eric

L’événement Le Marché de l’Authentique d’Eric Lantenne-Vertière a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN