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Le Marché de l’Authentique d’Eric Lantenne-Vertière

Le Marché de l’Authentique d’Eric Lantenne-Vertière

Le Marché de l’Authentique d’Eric Lantenne-Vertière dimanche 24 mai 2026.

Ville : 25170 Lantenne-Vertière

Département : Doubs

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Lantenne-Vertière

Le Marché de l’Authentique d’Eric

Lantenne-Vertière Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 19:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Grand Marché de producteurs locaux   .

Lantenne-Vertière 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 70 27 17 52 

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English : Le Marché de l’Authentique d’Eric

L’événement Le Marché de l’Authentique d’Eric Lantenne-Vertière a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN