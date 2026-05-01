Le Marché de l’Authentique d’Eric Lantenne-Vertière
Le Marché de l’Authentique d’Eric Lantenne-Vertière dimanche 24 mai 2026.
Lantenne-Vertière
Le Marché de l’Authentique d’Eric
Lantenne-Vertière Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 19:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Grand Marché de producteurs locaux .
Lantenne-Vertière 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 70 27 17 52
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English : Le Marché de l’Authentique d’Eric
L’événement Le Marché de l’Authentique d’Eric Lantenne-Vertière a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN