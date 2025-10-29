LE MARCHÉ DE MENDE Mende

LE MARCHÉ DE MENDE

Place Urbain V Mende Lozère

Début : 2026-04-04

fin : 2026-10-03

2026-04-04 2026-04-11 2026-04-18 2026-04-25 2026-05-02 2026-05-09 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15

Le marché de producteurs se déroule tous les samedis matin à Mende.

Tous les samedis matins, de nombreux exposants font découvrir leurs productions locales fromages, charcuterie, pains, poissons, …

Ce marché à lieu, place Urbain V et place Chaptal.

Composé pour l’essentiel, de producteur du pays, le marché s’étoffe quand arrivent les beaux jours.

SOUTENEZ VOS PRODUCTEURS LOCAUX, ALLEZ AU MARCHÉ ! .

Place Urbain V Mende 48000 Lozère Occitanie

