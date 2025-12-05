Le marché de MoHoël Caen

Le marché de MoHoël

16 Bis Quai Amiral Hamelin Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-05 11:00:00

fin : 2025-12-06 23:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Le MoHo, espace dédié à la création et à la convivialité, organise les 5 et 6 décembre 2025 son premier Marché de Noël Le marché de MoHoël . Une invitation à découvrir des créateurs locaux, des produits artisanaux et une ambiance chaleureuse, en plein cœur de Caen.

UN MARCHÉ ENGAGÉ POUR L’ARTISANAT ET LE SAVOIR-FAIRE NORMAND

Pensé comme un village éphémère, ce marché mettra en lumière

Des artisans et créateurs normands bijoux, décorations, vêtements et objets uniques.

Une programmation festive musique, animations, offre de restauration et rencontres jusqu’à 23h.

UNE PROGRAMMATION CRÉATIVE ET GOURMANDE

Installé dans la Zone Publique du MoHo, ce marché proposera

– Plus de 60 exposants sélectionnés pour leur engagement et leur créativité.

– Des boissons et plats chauds d’hiver !

– Une ambiance musicale pour prolonger la magie des fêtes.

L’entrée est libre, gratuite et ouverte à tous. .

16 Bis Quai Amiral Hamelin Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 42 54 80 53 marine@moho.co

English : Le marché de MoHoël

Le MoHo, a space dedicated to creativity and conviviality, is organizing its first Christmas Market on December 5 and 6, 2025: Le marché de MoHoël . An invitation to discover local designers, artisanal products and a warm atmosphere, right in the heart of Caen.

