Le Marché de NOEL à la Ferme des Epis Ouffières
Le Marché de NOEL à la Ferme des Epis Ouffières samedi 6 décembre 2025.
Le Marché de NOEL à la Ferme des Epis
FERME DES EPIS Ouffières Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
Date(s) :
2025-12-06 2025-12-07
Le SAMEDI de 14h-18h et le DIMANCHE de 14h-17h.
Producteur Locaux, Atelier Créatifs et Culinaires, Vins chaud-Tartiflette Snack, Crêpes et Gaufres !
Photo avec le Père Noël et avec son véritable Renne.
Chasse au trésor A la recherche du lutin perdu (3€ par personne)
Grande Tombola de Noël !
FERME DES EPIS Ouffières 14220 Calvados Normandie +33 6 08 71 65 90
English :
SATURDAY 2-6pm and SUNDAY 2-5pm.
Local producers, creative and culinary workshops, mulled wine-Tartiflette Snack, crepes and waffles!
Photo with Santa and his real Reindeer.
Treasure hunt: In search of the lost elf (3? per person)
Big Christmas Tombola!
German : Le Marché de NOEL à la Ferme des Epis
Samstags von 14:00 bis 18:00 Uhr und sonntags von 14:00 bis 17:00 Uhr.
Lokale Produzenten, kreative und kulinarische Workshops, Glühwein-Tartiflette-Snacks, Crêpes und Waffeln!
Foto mit dem Weihnachtsmann und mit seinem echten Rentier.
Schatzsuche: Auf der Suche nach dem verlorenen Wichtel (3? pro Person)
Große Weihnachtstombola!
Italiano :
SABATO 14.00-18.00 e DOMENICA 14.00-17.00.
Produttori locali, laboratori creativi e culinari, vin brulé, tartiflette, snack, frittelle e waffle!
Foto con Babbo Natale e le sue vere renne.
Caccia al tesoro: alla ricerca dell’elfo perduto (3? a persona)
Grande lotteria di Natale!
Espanol :
SÁBADO 14.00-18.00 h. y DOMINGO 14.00-17.00 h.
Productores locales, talleres creativos y culinarios, vino caliente, tartiflette, aperitivos, crepes y gofres
Foto con Papá Noel y sus renos de verdad.
Búsqueda del tesoro: en busca del duende perdido (3? por persona)
¡Gran sorteo de Navidad!
L’événement Le Marché de NOEL à la Ferme des Epis Ouffières a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Suisse Normande