Le Marché de NOEL à la Ferme des Epis

FERME DES EPIS Ouffières Calvados

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

2025-12-06 2025-12-07

Le SAMEDI de 14h-18h et le DIMANCHE de 14h-17h.

Producteur Locaux, Atelier Créatifs et Culinaires, Vins chaud-Tartiflette Snack, Crêpes et Gaufres !

Photo avec le Père Noël et avec son véritable Renne.

Chasse au trésor A la recherche du lutin perdu (3€ par personne)

Grande Tombola de Noël !

FERME DES EPIS Ouffières 14220 Calvados Normandie +33 6 08 71 65 90

English :

SATURDAY 2-6pm and SUNDAY 2-5pm.

Local producers, creative and culinary workshops, mulled wine-Tartiflette Snack, crepes and waffles!

Photo with Santa and his real Reindeer.

Treasure hunt: In search of the lost elf (3? per person)

Big Christmas Tombola!

Le Marché de NOEL à la Ferme des Epis

Samstags von 14:00 bis 18:00 Uhr und sonntags von 14:00 bis 17:00 Uhr.

Lokale Produzenten, kreative und kulinarische Workshops, Glühwein-Tartiflette-Snacks, Crêpes und Waffeln!

Foto mit dem Weihnachtsmann und mit seinem echten Rentier.

Schatzsuche: Auf der Suche nach dem verlorenen Wichtel (3? pro Person)

Große Weihnachtstombola!

Italiano :

SABATO 14.00-18.00 e DOMENICA 14.00-17.00.

Produttori locali, laboratori creativi e culinari, vin brulé, tartiflette, snack, frittelle e waffle!

Foto con Babbo Natale e le sue vere renne.

Caccia al tesoro: alla ricerca dell’elfo perduto (3? a persona)

Grande lotteria di Natale!

Espanol :

SÁBADO 14.00-18.00 h. y DOMINGO 14.00-17.00 h.

Productores locales, talleres creativos y culinarios, vino caliente, tartiflette, aperitivos, crepes y gofres

Foto con Papá Noel y sus renos de verdad.

Búsqueda del tesoro: en busca del duende perdido (3? por persona)

¡Gran sorteo de Navidad!

L’événement Le Marché de NOEL à la Ferme des Epis Ouffières a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Suisse Normande