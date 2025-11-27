LE MARCHÉ DE NOËL AU SQUARE CHARLES DE GAULLE Square du Général Charles de Gaulle Toulouse

LE MARCHÉ DE NOËL AU SQUARE CHARLES DE GAULLE

Square du Général Charles de Gaulle SQUARE CHARLES DE GAULLE Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27

fin : 2025-12-28

Date(s) :

2025-11-27

A quelques pas du Capitole, venez découvrir le marché de Noël du Square Charles de Gaulle avec ses exposants, ses sublimes décors et ses animations pour enfants !

Retrouvez sur place, une douzaine de chalets blancs décorés aux couleurs de Noël dont 4 chalets réservés aux jeunes créateurs et artisans qui s’y succèdent tous les deux jours et proposent idées cadeaux et gourmandises. On y retrouve également la maison du Père Noël (photo avec le Père Noël, lettre au Père Noël et ateliers maquillage artistique, tatouage éphémère, sculpture sur ballons) et de nombreuses animations (parades, chorales, orchestres et chanteurs qui interprètent les plus belles mélodies de noël).

Le programme complet des festivités de Noël est à retrouver sur le site de la Mairie de Toulouse. .

English :

Just a stone’s throw from the Capitole, come and discover the Square Charles de Gaulle Christmas market with its exhibitors, sublime decorations and children’s entertainment!

German :

Nur wenige Schritte vom Capitole entfernt, entdecken Sie den Weihnachtsmarkt auf dem Square Charles de Gaulle mit seinen Ausstellern, seiner erhabenen Dekoration und seinen Kinderanimationen!

Italiano :

A due passi dal Capitole, venite a scoprire il mercatino di Natale di Square Charles de Gaulle, con le sue bancarelle, le decorazioni sublimi e l’animazione per i bambini!

Espanol :

A dos pasos del Capitole, venga a descubrir el mercado navideño de la plaza Charles de Gaulle, con sus puestos, sublimes decoraciones y animaciones para los niños

