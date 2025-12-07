Le marché de NOËL La guinguette de Beauvoisin Beauvoisin

Le marché de NOËL

La guinguette de Beauvoisin 59 Chem. de Pre Chauvin, 26170 Beauvoisin Beauvoisin Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Le Marché de Noël des producteurs

Artisans-Association-Particuliers

créateurs

Ambiance musicale, Festive et chaleureuse

.

English :

Producers’ Christmas Market

Artisans-Associations-Individuals

creators

Warm, festive and musical atmosphere

German :

Der Weihnachtsmarkt der Produzenten

Handwerker-Verein-Privatpersonen

Schöpfer

Musikalische, festliche und gemütliche Atmosphäre

Italiano :

Mercatino di Natale dei produttori

Artigiani-Associazioni-Individui

creatori

Un’atmosfera musicale calda e festosa

Espanol :

Mercado navideño de productores

Artesanos-Asociaciones-Personas

Creadores

Un ambiente musical cálido y festivo

L’événement Le marché de NOËL Beauvoisin a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale