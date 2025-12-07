Le marché de NOËL La guinguette de Beauvoisin Beauvoisin
Le marché de NOËL
La guinguette de Beauvoisin 59 Chem. de Pre Chauvin, 26170 Beauvoisin Beauvoisin Drôme
Tarif :
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
2025-12-07
Le Marché de Noël des producteurs
Artisans-Association-Particuliers
créateurs
Ambiance musicale, Festive et chaleureuse
La guinguette de Beauvoisin 59 Chem. de Pre Chauvin, 26170 Beauvoisin Beauvoisin 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 02 71
English :
Producers’ Christmas Market
Artisans-Associations-Individuals
creators
Warm, festive and musical atmosphere
German :
Der Weihnachtsmarkt der Produzenten
Handwerker-Verein-Privatpersonen
Schöpfer
Musikalische, festliche und gemütliche Atmosphäre
Italiano :
Mercatino di Natale dei produttori
Artigiani-Associazioni-Individui
creatori
Un’atmosfera musicale calda e festosa
Espanol :
Mercado navideño de productores
Artesanos-Asociaciones-Personas
Creadores
Un ambiente musical cálido y festivo
L’événement Le marché de NOËL Beauvoisin a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale