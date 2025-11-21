Le Marché de Noël d’Amiens Rue des 3 cailloux Amiens

Le Marché de Noël d’Amiens

Du 21 novembre au 30 décembre 2025, découvrez la féérie de Noël dans les rues du centre-ville d’Amiens. Baladez vous parmi les 120 chalets, rencontrez le Père Noël, retrouvez le sapin géant et la patinoire place de l’Hôtel de Ville.

Retrouvez la programmation sur le site officiel du marché de Noël https://fr.marchedenoel.fr/

Lundi 14h00 à 20h00

Du Mardi au Dimanche 11h00 à 20h00

Nocturne le Samedi jusqu’à 21h.

Fermeture des chalets à 17h les 24 et 30 décembre.

Fermé le 25 décembre.

Rue des 3 cailloux Place Gambetta Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

English :

From November 21 to December 30, 2025, discover the magic of Christmas in the streets of downtown Amiens. Stroll among the 120 chalets, meet Santa Claus, see the giant Christmas tree and the ice rink on Place de l’Hôtel de Ville.

Find out more about the program on the official Christmas market website https://fr.marchedenoel.fr/

Monday: 2:00 pm to 8:00 pm

Tuesday to Sunday: 11:00 am to 8:00 pm

Nocturne on Saturday until 9pm.

Chalets close at 5pm on December 24 and 30.

Closed on December 25th.

German :

Vom 21. November bis zum 30. Dezember 2025 können Sie in den Straßen des Stadtzentrums von Amiens den Weihnachtszauber entdecken. Schlendern Sie durch die 120 Hütten, treffen Sie den Weihnachtsmann, finden Sie den riesigen Weihnachtsbaum und die Eislaufbahn auf dem Place de l’Hôtel de Ville.

Das Programm finden Sie auf der offiziellen Website des Weihnachtsmarktes https://fr.marchedenoel.fr/

Montag: 14.00 bis 20.00 Uhr

Dienstag bis Sonntag: 11.00 bis 20.00 Uhr

Nachtaktion am Samstag bis 21 Uhr.

Schließung der Hütten um 17 Uhr am 24. und 30. Dezember.

Am 25. Dezember geschlossen.

Italiano :

Dal 21 novembre al 30 dicembre 2025, scoprite la magia del Natale nelle vie del centro di Amiens. Passeggiate tra i 120 chalet, incontrate Babbo Natale, ammirate l’albero di Natale gigante e la pista di pattinaggio su Place de l’Hôtel de Ville.

Per saperne di più sul programma, visitate il sito ufficiale del mercatino di Natale https://fr.marchedenoel.fr/

Lunedì: dalle 14.00 alle 20.00

Da martedì a domenica: dalle 11.00 alle 20.00

Notturno il sabato fino alle 21.00.

Gli chalet chiudono alle 17:00 il 24 e il 30 dicembre.

Chiuso il 25 dicembre.

Espanol :

Del 21 de noviembre al 30 de diciembre de 2025, descubra la magia de la Navidad en las calles del centro de Amiens. Pasee por los 120 chalets, conozca a Papá Noel, vea el árbol de Navidad gigante y la pista de hielo de la Place de l’Hôtel de Ville.

Más información sobre el programa en la web oficial del mercado navideño https://fr.marchedenoel.fr/

Lunes: de 14:00 a 20:00

De martes a domingo: de 11:00 a 20:00

Nocturno el sábado hasta las 21:00 h.

Los chalés cierran a las 17.00 h los días 24 y 30 de diciembre.

Cerrado el 25 de diciembre.

