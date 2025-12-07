LE MARCHÉ DE NOËL D’AURIAC SUR VENDINELLE Place de la Halle Auriac-sur-Vendinelle

LE MARCHÉ DE NOËL D’AURIAC SUR VENDINELLE

Marché de Noël à Auriac-sur-Vendinelle !

La MJC d’Auriac-sur-Vendinelle sera présente pour réchauffer vos papilles avec

– Soupe maison

– Gaufres gourmandes

– Pop-corn à croquer sans modération

Et pour mettre des étoiles dans vos yeux et vos oreilles, la chorale “À Corps et à Cri” chantera des chants de Noël dans l’après-midi !

Dimanche 7 décembre 2025 sous la Halle

Horaires 9h 17h

Ambiance festive, gourmandises et chants de Noël garantis ! Venez partager ce moment magique en famille ou entre amis ! .

Place de la Halle HALLE Auriac-sur-Vendinelle 31460 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 83 85 25

