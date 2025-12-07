LE MARCHÉ DE NOËL D’AURIAC SUR VENDINELLE Place de la Halle Auriac-sur-Vendinelle
LE MARCHÉ DE NOËL D’AURIAC SUR VENDINELLE Place de la Halle Auriac-sur-Vendinelle dimanche 7 décembre 2025.
Début : 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
2025-12-07
Marché de Noël à Auriac-sur-Vendinelle !
La MJC d’Auriac-sur-Vendinelle sera présente pour réchauffer vos papilles avec
– Soupe maison
– Gaufres gourmandes
– Pop-corn à croquer sans modération
Et pour mettre des étoiles dans vos yeux et vos oreilles, la chorale “À Corps et à Cri” chantera des chants de Noël dans l’après-midi !
Ambiance festive, gourmandises et chants de Noël garantis ! Venez partager ce moment magique en famille ou entre amis ! .
English :
Christmas market in Auriac-sur-Vendinelle!
German :
Weihnachtsmarkt in Auriac-sur-Vendinelle!
Italiano :
Mercatino di Natale ad Auriac-sur-Vendinelle!
Espanol :
¡Mercado de Navidad en Auriac-sur-Vendinelle!
