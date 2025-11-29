Le marché de Noël de Forbach Rue du Parc, Place Aristide Briand et Rue nationale Forbach

Le marché de Noël de Forbach

Rue du Parc, Place Aristide Briand et Rue nationale Parc du Schlossberg, Centre Ville et Ville Haute Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-29

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-11-29

Forbach, Noël aux Merveilles

Du 29 novembre au 23 décembre 2025, (re)découvrez le Marché de Noël de la Ville de Forbach, déployé sur 3 sites pour une ambiance féerique et chaleureuse.

L’an dernier, vous étiez plus de 100 000 visiteurs à vivre la magie avec nous. Cette année, encore plus d’émerveillement vous attend!

Au programme

Plus de 50 chalets gourmands et artisanaux

Le parcours des lanternes, avec 2 nouvelles lanternes Johann Fischart et le Mineur de Forbach

La traditionnelle maison du Père Noël

Le petit train touristique gratuit reliant les sites de Noël et les parkings relais

Nouveautés sur la place Aristide Briand une patinoire et une Tour de l’Avent

Autre nouveauté un carrousel de chevaux sur la Ville Haute, rue Jean Monnet.

… et beaucoup d’autres surprises !

Inauguration officielle samedi 29 novembre à 17h00

On vous attend pour ouvrir ensemble la saison des fêtes.Tout public

0 .

Rue du Parc, Place Aristide Briand et Rue nationale Parc du Schlossberg, Centre Ville et Ville Haute Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 31 13

English :

Forbach, Noël aux Merveilles:

From November 29 to December 23, 2025, (re)discover the Marché de Noël de la Ville de Forbach, spread over 3 sites for a warm, magical atmosphere.

Last year, over 100,000 visitors came to experience the magic with us. This year, even more wonder awaits you!

On the program

Over 50 gourmet and artisanal chalets

The lantern trail, with 2 new lanterns: Johann Fischart and the Forbach Miner

The traditional Santa Claus House

Free tourist train linking Christmas sites and park-and-ride sites

New on Place Aristide Briand: an ice rink and an Advent Tower

Another new feature: a horse carousel in the Ville Haute, rue Jean Monnet.

? and many other surprises!

Official opening: Saturday, November 29, 5:00 p.m

We look forward to seeing you there to open the festive season together.

German :

Forbach, Weihnachten mit Wundern

Vom 29. November bis zum 23. Dezember 2025 können Sie den Weihnachtsmarkt der Stadt Forbach (wieder) entdecken, der an drei Standorten für eine märchenhafte und gemütliche Atmosphäre sorgt.

Letztes Jahr waren es über 100.000 Besucher, die den Zauber mit uns erlebten. Dieses Jahr erwarten Sie noch mehr Überraschungen!

Auf dem Programm stehen:

Mehr als 50 Schlemmer- und Kunsthandwerkerhütten

Der Laternenpfad mit zwei neuen Laternen: Johann Fischart und der Bergmann von Forbach

Das traditionelle Haus des Weihnachtsmanns

Der kostenlose kleine Touristenzug, der die Weihnachtsorte und die Park-and-Ride-Parkplätze miteinander verbindet

Neuheiten auf dem Place Aristide Briand: eine Eisbahn und ein Adventsturm

Ebenfalls neu: ein Pferdekarussell in der Oberstadt, Rue Jean Monnet.

? und viele weitere Überraschungen!

Offizielle Eröffnung: Samstag, 29. November um 17.00 Uhr

Wir erwarten Sie, um gemeinsam die Festsaison zu eröffnen.

Italiano :

Forbach, Noël aux Merveilles:

Dal 29 novembre al 23 dicembre 2025, (ri)scoprite il Mercatino di Natale di Forbach, distribuito su 3 siti per un’atmosfera calda e magica.

L’anno scorso, oltre 100.000 visitatori sono venuti a vivere la magia con noi. Quest’anno vi aspetta ancora più meraviglia!

In programma:

Più di 50 chalet gastronomici e artigianali

Il sentiero delle lanterne, con 2 nuove lanterne: Johann Fischart e il minatore di Forbach

La tradizionale casa di Babbo Natale

Il trenino turistico gratuito che collega i siti natalizi e le aree di sosta e parcheggio

Novità in Place Aristide Briand: una pista di pattinaggio sul ghiaccio e una torre dell’Avvento

Un’altra novità: una giostra di cavalli nella Ville Haute, in rue Jean Monnet.

e tante altre sorprese!

Inaugurazione ufficiale: sabato 29 novembre alle 17.00

Vi aspettiamo per inaugurare insieme la stagione delle feste.

Espanol :

Forbach, Noël aux Merveilles:

Del 29 de noviembre al 23 de diciembre de 2025, (re)descubra el Mercado de Navidad de Forbach, repartido en 3 emplazamientos para disfrutar de un ambiente cálido y mágico.

El año pasado, más de 100.000 visitantes vinieron a vivir la magia con nosotros. Este año le esperan aún más sorpresas

En el programa:

Más de 50 chalés gastronómicos y artesanales

La ruta de los farolillos, con 2 nuevos farolillos: Johann Fischart y el Minero de Forbach

La casa tradicional de Papá Noel

El tren turístico gratuito que une los lugares navideños y los aparcamientos disuasorios

Novedad en la plaza Aristide Briand: una pista de hielo y una Torre de Adviento

Otra novedad: un carrusel de caballos en la Ville Haute, rue Jean Monnet.

… ¡y muchas otras sorpresas!

Inauguración oficial: sábado 29 de noviembre a las 17.00 horas

Le esperamos para dar juntos el pistoletazo de salida a las fiestas.

L’événement Le marché de Noël de Forbach Forbach a été mis à jour le 2025-11-12 par FORBACH TOURISME