Le Marché de Noël de La Bernerie-en-Retz La Bernerie-en-Retz

Le Marché de Noël de La Bernerie-en-Retz

Les Halles La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:30:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Odeurs et gourmandises, lumières et ambiance festive …. revoilà enfin le marché de Noël de la Bernerie-en-Retz.

C’est le moment des vous faire plaisir !

Une trentaine d’exposants de la gastronomie et de l’artisanat vous accueilleront sur leur stand. Tous les articles que vous trouverez en vente sur le marché, sont fabriqués mains ou Made In France.

Vous pourrez y retrouver dans la partie gastronomie

huîtres,

chocolat,

sel,

boissons

vins, rhum

mais aussi miel, safran …

Puis, sur les stands d’artisanat

bijoux,

vêtements,

objets en bois, en acier, en tissus

mais aussi… des décorations pour votre tables, vos chambres, votre maison ou même l’extérieur.

En résumé pleins d’idées de cadeaux pour petits et grands.

Le samedi: 11h00-15h00-17h45 animation musicale avec Gangstar Fanfare

Le dimanche: 11h00-14h30-16h30 animation musicale avec La fanfare des lutins

Lors des deux journées: sculture de ballons/ balade en calèche/ photos avec le père noël…

Surtout ne manquez pas le beau feu d’artifice offert par le Père Noël samedi à 18h30 sur le grande plage !

Les Halles La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 70 56 animation@mairie-labernerie.fr

English :

Smells and delicacies, lights and a festive atmosphere …. The Bernerie-en-Retz Christmas market is back at last.

German :

Düfte und Leckereien, Lichter und festliche Stimmung …. endlich wieder Weihnachtsmarkt in La Bernerie-en-Retz.

Italiano :

Profumi e prelibatezze, luci e atmosfera di festa …. Il mercatino di Natale di Bernerie-en-Retz è finalmente tornato.

Espanol :

Olores y manjares, luces y ambiente festivo …. Por fin ha vuelto el mercado navideño de Bernerie-en-Retz.

