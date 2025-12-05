Le Marché de Noël de la Cavale Merens Cany-Barville
Début : 2025-12-05 19:00:00
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Le 5 décembre au soir, 19h00, le centre équestre organise son marché de Noël, artisanat, tombola, jeux gonflables, buvette, restauration et shooting photo.
Entrée libre Centre Equestre la Cavale Merens, 2295 route de Calvaille à Cany-Barville. .
2295 route de Calvaille Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 80 89 09 14
