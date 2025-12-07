Le marché de Noël de l’île aux oiseaux L’île aux oiseaux Guern

Le marché de Noël de l’île aux oiseaux

1er marché de Noël de l’île aux oiseaux en partenariat avec le moulin de quilio qui organisera des animations poterie dans ses ateliers.

Au programme stands artisans créateurs dans les cabanes et à l’extérieur avec des artisans alimentaire également, photo avec le père Noël, vin chaud, châtaignes grillées, petite restauration et bar… Et d’autres à venir… .

L’île aux oiseaux Corn er Pont Guern 56310 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 38 54

