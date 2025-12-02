Le Marché de Noël de Nantes – Le Voyage en Hiver Place du Commerce et Place Royale Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-02 11:00 – 21:30

Gratuit : non Entrée libre Tout public, Jeune Public

Le marché de Noël de Nantes, rendez-vous incontournable de la fin d’année, est le plus grand de l’Ouest. Avec près de 140 exposants, il propose une offre variée mêlant artisanat, gastronomie, créations locales et idées cadeaux originales. Cette année encore, de nombreuses nouveautés viendront émerveiller petits et grands. L’ambiance féérique s’enrichit d’un programme d’animations uniques, avec la présence du Père Noël pour immortaliser la magie des fêtes et des ateliers créatifs gratuits spécialement pensés pour les enfants, chaque mercredi et samedi. Ces moments de partage viennent compléter une atmosphère chaleureuse et conviviale, idéale pour se plonger dans l’esprit de Noël. Le marché propose également une consigne solidaire afin que chacun puisse participer à un élan de générosité. Marché du 20 novembre au 28 décembre 2025 :Lundi au samedi de 11h à 21h30 + dimanche de 11h à 20h (24 déc. de 11h à 18h, 25 déc. de 15h à 21h) Animations :- Spectacle d’inauguration avec des personnages lumineux – vendredi 21 novembre 2025 à partir de 17h30 – Déambulation places Royale et du Commerce- Père Noël – du 21 novembre au 24 décembre 2025 : les mercredis et week-ends de 14h30 à 18h30 – Maison illuminée, Place Royale- Ateliers maquillage – du 26 novembre au 24 décembre 2025 les mercredis de 14h à 18h – Ateliers des lutins, Place Royale- Ateliers créatifs – du 22 novembre au 20 décembre 2025 : les samedis de 14h à 18h – Ateliers des lutins, Place Royale Découvrez le programme complet du Voyage en Hiver

Place du Commerce et Place Royale Centre-ville Nantes 44000