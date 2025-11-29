Le marché de Noël des amis de l’église Suze-la-Rousse
Le marché de Noël des amis de l’église Suze-la-Rousse samedi 29 novembre 2025.
Le marché de Noël des amis de l’église
Eglise St Bach Suze-la-Rousse Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 09:00:00
fin : 2025-11-29 21:00:00
Date(s) :
2025-11-29
L’endroit idéal pour commencer vos achats de Noël tout en faisant une bonne action la recette de la vente contribuera aux travaux de l’église de Suze la Rousse.
.
Eglise St Bach Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes nico.lepine.26@orange.fr
English :
The ideal place to start your Christmas shopping while doing a good deed: proceeds from the sale will contribute to the work on the Suze la Rousse church.
German :
Der ideale Ort, um Ihre Weihnachtseinkäufe zu beginnen und gleichzeitig etwas Gutes zu tun: Der Erlös aus dem Verkauf wird zur Renovierung der Kirche in Suze la Rousse beitragen.
Italiano :
Il luogo ideale per iniziare lo shopping natalizio facendo una buona azione: il ricavato della vendita contribuirà ai lavori della chiesa di Suze la Rousse.
Espanol :
El lugar ideal para empezar sus compras navideñas haciendo una buena obra: los beneficios de la venta contribuirán a las obras de la iglesia de Suze la Rousse.
L’événement Le marché de Noël des amis de l’église Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence