Le marché de Noël des amis de l’église Suze-la-Rousse

Le marché de Noël des amis de l’église

Eglise St Bach Suze-la-Rousse Drôme

Début : 2025-11-29 09:00:00

fin : 2025-11-29 21:00:00

2025-11-29

L’endroit idéal pour commencer vos achats de Noël tout en faisant une bonne action la recette de la vente contribuera aux travaux de l’église de Suze la Rousse.

Eglise St Bach Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes nico.lepine.26@orange.fr

English :

The ideal place to start your Christmas shopping while doing a good deed: proceeds from the sale will contribute to the work on the Suze la Rousse church.

German :

Der ideale Ort, um Ihre Weihnachtseinkäufe zu beginnen und gleichzeitig etwas Gutes zu tun: Der Erlös aus dem Verkauf wird zur Renovierung der Kirche in Suze la Rousse beitragen.

Italiano :

Il luogo ideale per iniziare lo shopping natalizio facendo una buona azione: il ricavato della vendita contribuirà ai lavori della chiesa di Suze la Rousse.

Espanol :

El lugar ideal para empezar sus compras navideñas haciendo una buena obra: los beneficios de la venta contribuirán a las obras de la iglesia de Suze la Rousse.

