Le Marché de Noël des Bordeaux 2025 Planète Bordeaux Beychac-et-Caillau
Planète Bordeaux 1 Route de Pasquina Beychac-et-Caillau Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14
2025-12-13
Planète Bordeaux à Beychac-et-Caillau vous invite à son Marché de Noël. À seulement 20 minutes de la métropole, profitez d’un week-end festif et gourmand avec plus de 30 producteurs et artisans locaux. Au programme accès à la cave à vins, ateliers œnologiques et culinaires, spectacles, concerts, animations pour enfants et restauration sur place. Une ambiance conviviale pour préparer les fêtes, déguster les vins de Bordeaux et découvrir les savoir-faire de la région dans un véritable village de Noël chaleureux, gourmand et authentique. .
Planète Bordeaux 1 Route de Pasquina Beychac-et-Caillau 33750 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 19 22 claire.gasquy@planete-bordeaux.pro
