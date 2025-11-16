Le marché de Noël des créateurs Pôle associatif Félix Thomas Nantes

Le marché de Noël des créateurs Pôle associatif Félix Thomas Nantes dimanche 16 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-16 10:00 – 18:00

Gratuit : non Sur inscription, payant Tout public

? Le 16 novembre, de 10h à 18h, venez à la rencontre de nos créateurs passionnés !Mode, déco, bijoux, idées cadeaux… il y en aura pour tous les goûts ???????????? ???? Créateurs, envie de participer ?Inscrivez-vous dès maintenant en nous contactant par email. Ne manquez pas cette belle opportunité de partager votre univers !

Pôle associatif Félix Thomas Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 29 82 28