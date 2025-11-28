Le marché de Noël des lutins

rue du conseil Turckheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-28

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-11-28 2025-12-26

Sur la place de l’Hôtel de Ville, le marché de Noël des Lutins fait le bonheur des petits et des grands avec ses maisons originales et biscornues.

Flânez au fil des échoppes des artisans locaux, sans doute trouverez-vous votre bonheur à déposer sous le sapin !

Partez à la rencontre des animaux de la Ferme de la Bassette, le long du Sentier des Chèvres.

Prolongez jusqu’à la tournée du Veilleur de Nuit et profitez de l’ambiance unique du Marché de Noël de Turckheim, lors de quatre nocturnes avec animations musicales.

Amis visiteurs prenez le temps de vous laisser porter par la magie du marché de Noël des lutins. .

rue du conseil Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 38 44 infoturckheim@tourisme-colmar.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le marché de Noël des lutins Turckheim a été mis à jour le 2025-07-31 par Office de tourisme de Colmar