Le Marché de Noël du Chardon Nogent-le-Rotrou

Le Marché de Noël du Chardon

3 Place Saint-Pol Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-20 16:30:00

Date(s) :

2025-12-20

Noël original, bio et local ? Le Chardon organise son marché de Noël ✨

Il accueille des artisans et créateurs le samedi 20 décembre en continu du 10h à 16h30 !

Le Marché de Noël du Chardon ✨

Vous cherchez des idées cadeaux pour offrir local et responsable ?

Le Chardon accueille plusieurs artisans et créateurs locaux le samedi 20 décembre laines locales et teintures naturelles, art de la table en bois, fleurs séchées, céramiques, dégustations vins d’Alsace…Un Noël original, bio et local rien que pour vous !! .

3 Place Saint-Pol Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire contact@lechardonbio.fr

English :

An original, organic and local Christmas? Le Chardon organizes its Christmas market???

It welcomes craftsmen and creators on Saturday December 20, from 10 a.m. to 4:30 p.m.!

