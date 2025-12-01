Le Marché de Noël du domaine des 3B Le domaine des 3 B Istres

Le Marché de Noël du domaine des 3B Le domaine des 3 B Istres samedi 13 décembre 2025.

Le Marché de Noël du domaine des 3B

Samedi 13 décembre 2025 de 9h à 12h30. Le domaine des 3 B 27 Chemin du Mas d’amphoux Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 09:00:00

fin : 2025-12-13 12:30:00

Date(s) :

2025-12-13

Le domaine des 3B fait son marché de Noël ! 50 exposants, producteurs bio et créateurs locaux, vous attendent au domaine des 3B.

.

Le domaine des 3 B 27 Chemin du Mas d’amphoux Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 50 53 48 domainedes3b@gmail.com

English :

Domaine des 3B holds its Christmas market! 50 exhibitors, organic producers and local designers, await you at the Domaine des 3B.

German :

Die Domaine des 3B veranstaltet ihren Weihnachtsmarkt! 50 Aussteller, Bio-Produzenten und lokale Designer, erwarten Sie im Domaine des 3B.

Italiano :

Il mercatino di Natale del Domaine des 3B! 50 espositori, produttori biologici e designer locali, vi aspettano al Domaine des 3B.

Espanol :

¡El mercado de Navidad del Domaine des 3B! 50 expositores, productores ecológicos y diseñadores locales, le esperan en el Domaine des 3B.

L’événement Le Marché de Noël du domaine des 3B Istres a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme d’Istres