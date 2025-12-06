Le marché de Noël du Moulin Le Moulin de Raoul Brabant-le-Roi
Le Moulin de Raoul 20 Rue du Moulin Brabant-le-Roi Meuse
Début : Samedi Samedi 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Une vingtaine d’artisants sont attendus en 2 lieux le Moulin de Raoul et la salle des fête communale, 5 rue Favarde.
Organisée par l’association le Moulin de Raoul, qui a pour but d’accueillir des manifestations culturelles et artisanales mettant en valeur les acteurs locaux.
Entrée gratuite. Accès PMR.Tout public
Le Moulin de Raoul 20 Rue du Moulin Brabant-le-Roi 55800 Meuse Grand Est +33 6 87 78 07 08 lemoulinderaoul@free.fr
English :
Some twenty artisans are expected at 2 venues: the Moulin de Raoul and the village hall, 5 rue Favarde.
Organized by the Moulin de Raoul association, whose aim is to host cultural and craft events showcasing local talent.
Free admission. PRM access.
German :
Rund 20 Kunsthandwerker werden an zwei Orten erwartet: in der Moulin de Raoul und im Festsaal der Gemeinde, 5 rue Favarde.
Organisiert vom Verein le Moulin de Raoul, dessen Ziel es ist, kulturelle und handwerkliche Veranstaltungen auszurichten, bei denen die lokalen Akteure zur Geltung kommen.
Der Eintritt ist frei. Zugang für Personen mit eingeschränkter Mobilität.
Italiano :
Una ventina di artigiani sono attesi in due sedi: il Moulin de Raoul e la sala del villaggio, 5 rue Favarde.
Organizzato dall’associazione Moulin de Raoul, che si propone di ospitare eventi culturali e artigianali che mettano in luce i talenti locali.
Ingresso libero. Accesso PRM.
Espanol :
Se espera la participación de una veintena de artesanos en 2 lugares: el Moulin de Raoul y la sala del pueblo, 5 rue Favarde.
Organizado por la asociación Moulin de Raoul, cuyo objetivo es acoger manifestaciones culturales y artesanales que den a conocer el talento local.
Entrada gratuita. Acceso PMR.
