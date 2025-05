Le marché de Percy – Percy-en-Normandie, 17 mai 2025 08:00, Percy-en-Normandie.

Manche

Le marché de Percy Place du Champ de Foire Percy-en-Normandie Manche

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 08:00:00

fin : 2025-05-17 13:00:00

Date(s) :

2025-05-17

Des produits frais et locaux tous les samedi de 8h00 à 13h00 sur la Place du Champ de Foire primeurs, fromagers, poissonnier, volailles, grillade/rôtisserie, plats cuisinés.

Place du Champ de Foire

Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 2 33 61 21 42

English : Le marché de Percy

Fresh local produce every Saturday from 8am to 1pm on the Place du Champ de Foire: greengrocers, cheesemongers, fishmonger, poultry, grill/rotisserie, ready-made meals.

German :

Frische und lokale Produkte jeden Samstag von 8:00 bis 13:00 Uhr auf dem Place du Champ de Foire: Frischwaren, Käse, Fisch, Geflügel, Gegrilltes/Gebratenes, Fertiggerichte.

Italiano :

Prodotti freschi locali ogni sabato dalle 8.00 alle 13.00 sulla Place du Champ de Foire: fruttivendoli, casari, pescivendoli, pollame, grill/rosticceria, piatti pronti.

Espanol :

Productos locales frescos todos los sábados de 8:00 a 13:00 en la Place du Champ de Foire: frutería, quesería, pescadería, pollería, parrilla/rotisería, platos preparados.

