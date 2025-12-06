Le marché de Percy Percy-en-Normandie
Le marché de Percy Percy-en-Normandie samedi 6 décembre 2025.
Le marché de Percy
Place du Champ de Foire Percy-en-Normandie Manche
Début : 2025-12-06 08:00:00
fin : 2025-12-06 13:00:00
2025-12-06
Des produits frais et locaux tous les samedi de 8h00 à 13h00 sur la Place du Champ de Foire primeurs, fromagers, poissonnier, volailles, grillade/rôtisserie, plats cuisinés. .
Place du Champ de Foire Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 2 33 61 21 42
